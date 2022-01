Juez prohíbe salir de Perú por 18 meses a ejecutivos Repsol

Manifestante sostiene una pancarta que dice en espaol "Fuera Repsol aguas libres de petrleo Ahora!" durante una protesta frente a la oficina de Repsol en Lima, Per, el jueves 27 de enero de 2022. Los manifestantes llegaron hasta all para protestar despus de que Per declar una emergencia ambiental luego de anunciar que 21 playas en la costa del Pacfico estaban contaminadas por un derrame de petrleo en una refinera administrada por Repsol, con sede en Espaa, luego de oleajes provocados por la erupcin de un volcn submarino cerca de Tonga. (Foto AP/Martn Meja)

(Martin Mejia, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)