Anuncian juicios contra opositores en Nicaragua

ARCHIVO - Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundacin Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliacin y la Democracia, e hija de una expresidenta, llega al Ministerio Pblico donde fue convocada a una reunin para explicar supuestas "inconsistencias" en informes financieros presentados ante la gobierno entre 2015 y 2019 en Managua, Nicaragua, 21 de mayo de 2021. Los fiscales del pas anunciaron el lunes 31 de enero de 2022 el inicio de los juicios contra figuras de la oposicin como Chamorro, y varios otros que se atrevieron a competir contra el presidente Daniel Ortega en el elecciones recientes. ( AP Foto/Esteban Felix, Archivo)

