El Salvador no planea eliminar Bitcoin, como recomendó FMI

ARCHIVO - "Aceptamos Bitcoin" se anuncia en una barbera en Santa Tecla, El Salvador, el 4 de septiembre de 2021. El FMI inst al gobierno de El Salvador el martes 25 de enero de 2022 a eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)

