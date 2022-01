Ómicron agrava la preocupación por el COVID persistente

Nancy Rose, en el centro en el espejo, habla con su madre, Amy Russell, a la derecha, en su comedor rodeadas de fotografías de amigos familiares, el martes 25 de enero de 2022 en Port Jefferson, Nueva York. Ambas contrajeron COVID-19. Más de un tercio de los sobrevivientes de COVID-19 desarrolla problemas de salud persistentes, según algunas estimaciones. (AP Foto/John Minchillo)

(John Minchillo, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)