El ciclón Batsirai gana fuerza cerca de la isla Mauricio

Esta imagen provista por EUMETSAT del satlite Meteosat 8 tomada a las 09:15 GMT el 2 de febrero del 2022, muestra al cicln Batsirai junto a Madagascar. (EUMETSAT va AP) (Uncredited, ©EUMETSAT 2022)

MOMBASA – El ciclón tropical Batsirai está ganando intensidad y se espera que pase al norte de la isla de Mauricio el miércoles por la noche y toque tierra por el centro de Madagascar el sábado por la tarde, dijeron meteorólogos. El Sistema Global de Alerta y Coordinación ara Desastres dijo que Batsirai tiene ahora categoría 4. El sistema, un proyecto conjunto de la ONU y la Comisión de la Unión Europea, dice que la velocidad de los vientos del ciclón había aumentado a 231 kilómetros por hora para el miércoles por la mañana. La agencia de meteorología de Madagascar ha emitido advertencias para embarcaciones y alertas de ciclón en 16 distritos en el sendero proyectado de la tormenta. La GDACS pronosticó que el ciclón pudiera intensificarse en las próximas 48 horas, representando una severa amenaza para Mauricio, Madagascar y el territorio ultramarino francés de Reunión. El sur de África tiene tristes recuerdos del ciclón Idai, que en 2019 dejó una secuela ce destrucción y muerte en Mozambique, Zimbabue y Malawi. Ad Batsirai sigue el paso de la tormenta tropical Ana, que se formó la semana pasada y mató a numerosas personas en Mozambique, Malawi y Madagascar. La Organización Mundial de Meteorología advirtió a finales del año pasado que África enfrentaría problemas graves, incluyendo ciclones intensos, en las próximas décadas, apuntando que “las tasas del aumento del nivel del mar a lo largo de las costas tropical y sur atlántica y del Océano Índico son mayores que la media mundial”. La organización dice que la temporada ciclónica de 2022 en el Índico concluirá en abril, a excepción de las islas Seychelles y Mauricio, donde se extenderá a mayo.

