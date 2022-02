ONG: pérdida millonaria de pescadores por derrame en Perú

Copyright 2022. The Associated Press. All rights reserved

El pescador Mximo Castro apunta hacia el sur, la direccin de donde provino el derrame de petrleo, en su bote en la contaminada baha de Ancn en Lima, Per, el viernes 21 de enero de 2022. El derrame de petrleo en la costa peruana fue causado por las olas registradas tras una erupcin de un volcn submarino en la nacin de Tonga, en el Pacfico Sur. (Foto AP/Franklin Briceo)