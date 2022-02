Una tormenta invernal avanza por Estados Unidos

John Tapko despeja la nieve de su casa el mircoles 2 de febrero de 2022 en Overland Park, Kansas. Una fuerte tormenta se desplazaba por el centro de Estados Unidos y amenazaba a millones de personas con nieve, lluvia y lluvia glida. (AP Foto/Charlie Riedel)

(Charlie Riedel, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)