Premier peruano dice que "no confrontará con la oposición"

El presidente peruano Pedro Castillo, izquierda, saluda junto a su nuevo jefe de gabinete, Anbal Torres, durante la juramentacin del nuevo gabinete de Castillo en el palacio de gobierno, el martes 8 de febrero de 2022, en Lima, Per. (AP Foto/Martn Meja)

