NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

February 11, 2022, 8:04 AM

MEXICO CITY – Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos: ___ Productor mexicano no realizará filme sobre hijo del presidente LA AFIRMACIÓN: El reconocido productor mexicano de televisión Epigmenio Ibarra prepara un filme sobre la relación entre el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, y su esposa, Carolyn Adams. LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook afirman falsamente que Ibarra producirá una película sobre la relación entre López Beltrán y Adams que estará disponible “próximamente en cines”. Ibarra, cofundador y director general de Argos Media Group, dijo a The Associated Press en un mensaje de WhatsApp que no es verdad que vaya a realizar un filme sobre el hijo del presidente mexicano y su esposa. "Entre todas las mentiras que se dicen de mí, esta es una de las más descaradas. Jamás me plantearía un proyecto así… Crear confusión, desprestigiar es el propósito de estas mentiras", dijo Ibarra. Ibarra ha sido uno de los partidarios más vocales de López Obrador y su proyecto de gobierno. Durante las campañas presidenciales de 2018, Ibarra coprodujo un documental sobre la vida y trayectoria de López Obrador. La producción fue utilizada por López Obrador para promover su propuesta de gobierno. AP tampoco encontró indicios en el sitio oficial de Argos Media Group, que despliega un listado de proyectos futuros y en curso, ni en internet de que Ibarra esté preparando un filme sobre el hijo del mandatario mexicano y Adams. Recientemente, López Beltrán y Adams han sido blanco de la atención mediática en México después de que una investigación periodística reveló que el hijo del presidente habitó entre 2019 y 2020 con su esposa en una lujosa casa en Conroe, Texas, al norte de Houston. La casa era propiedad de Keith Schilling, quien en ese entonces se desempeñaba como ejecutivo de la empresa petrolera estadounidense Baker Hughes, de acuerdo con el reportaje. A esta empresa le han sido asignados contratos millonarios a través de la estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con la investigación realizada por el medio digital Latinus y la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Baker Hughes ha recibido asignaciones para trabajos por millones de dólares en el actual gobierno de López Obrador y durante el periodo en el que López Beltrán y Adams habitaron en la residencia, dice la investigación. El reportaje también cuestionó que el estilo de vida del hijo de López Obrador en Estados Unidos contradecía el discurso de "austeridad" propuesto por el presidente. Tras la publicación de la investigación, López Obrador respondió que ni sus hijos ni Adams tienen influencia en las decisiones del gobierno. — El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información. ___ Constitución de EEUU no establece que personas ricas no paguen impuestos LA AFIRMACIÓN: En la Constitución de Estados Unidos se establece que los ricos no están obligados a pagar impuestos. LOS HECHOS: La Constitución de Estados Unidos no establece que las personas adineradas están excluidas de las leyes fiscales. Aunque diversos análisis han concluido que el código tributario de Estados Unidos es desigual, las personas adineradas sí pagan impuestos. Un video compartido en Facebook muestra a una conductora asegurando que la Constitución de Estados Unidos establece que "los grandes empresarios, los ricos, no están obligados a pagar impuestos". Más adelante reitera esta información y dice "hoy comenzarles a cobrar (a las personas adineradas) es complicado porque repito, la ley les permite no pagar impuestos". Pero esto no es real, pues la Constitución de Estados Unidos no lo establece en ninguno de sus artículos. Lo que sí dice la es que "el Congreso tendrá facultad para: establecer y recaudar impuestos, aranceles, derechos y contribuciones; para pagar las deudas y proveer a la defensa común y bienestar general de los Estados Unidos; pero todos los impuestos, aranceles, derechos serán uniformes a través de los Estados Unidos". Sobre los impuestos que pagan las personas adineradas en Estados Unidos, diversos análisis han señalado que el código tributario de esa nación es desigual y que debería ser reformado. A mediados de 2021 la agencia de noticias independiente Pro Pública dio a conocer un análisis basado en datos fiscales del Servicio de Impuestos Interno (IRS, por su sigla en inglés) que afirma que los 25 estadounidenses más ricos pagaron relativamente poco -y en ocasiones nada- de impuestos federales de ingresos entre 2014 y 2018. La organización señaló que el análisis revelaba una marcada desigualdad en el sistema tributario estadounidense, pues los empresarios de ese listado lograron beneficiarse de una red de tecnicismos en el código tributario y que Estados Unidos privilegia gravar los ingresos laborales en lugar de la riqueza. También el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas, que investiga políticas federales y estatales diseñadas para reducir la pobreza y la desigualdad y para restaurar la responsabilidad fiscal de manera equitativa y eficaz, considera que los legisladores "deberían reconsiderar cómo el código fiscal trata a los más acomodados". Danielle Wells, vocero de la organización, envió a AP un análisis que indica que los contribuyentes de altos ingresos, y especialmente los de gran riqueza, disfrutan de una serie de "generosos beneficios fiscales" que pueden reducir drásticamente sus impuestos. — La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información. ___ Publicaciones no muestran mansiones propiedad de políticos mexicanos LA AFIRMACIÓN: Publicaciones en Twitter muestran dos residencias que el expresidente mexicano Felipe Calderón y el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, han ocultado de su patrimonio. LOS HECHOS: El usuario de Twitter @venceslav publicó el pasado 3 de febrero los dos tuits sobre Calderón y Cortés. "La humilde cabañita de Felipe Calderón en la playa", dice un tuit. "La humilde choza de Marko Cortes en Hidalgo. ¿Quién compró?", se lee en otra publicación. Ambas publicaciones están acompañadas de imágenes de lujosas residencias. Sin embargo, la información es incorrecta. La casa atribuida a Felipe Calderón en realidad fue rifada en diciembre por el gobierno mexicano y se encuentra en el estado de Sinaloa. La foto difundida por el usuario de Twitter es la misma que difundió la Lotería Nacional, organismo encargado de organizar los juegos y sorteos. Se encuentra frente a la playa Espíritu Santo y tiene un terreno superior a los 12.000 metros cuadrados. La residencia de Espíritu Santo fue parte de un desarrollo turístico creado en el sexenio de Calderón pero que resultó infructuoso y que el actual gobierno decidió rifar el 5 de diciembre. Nunca fue propiedad del mandatario. Por otro lado, la casa atribuida a Marko Cortés, supuestamente se encuentra en el estado de Hidalgo, cerca de la Ciudad de México. Sin embargo, al hacer una búsqueda inversa de la imagen AP encontró que en realidad es una propiedad que está a la venta en Mendoza, Argentina, desde enero. “​​La residencia, proyectada en dos plantas, sobre un terreno de 1.152 metros cuadrados, con superficie cubierta de 650 metros, se halla en un privilegiado barrio del Pedemonte mendocino”, dice la página inmobiliaria Mendoza Evisos. Por otro lado, el encargado de prensa del PAN, Felipe de Jesús González, dijo a AP vía correo electrónico que Cortés no cuenta con una casa en el estado de Hidalgo. La AP envió un correo al equipo del expresidente Calderón, pero no ha obtenido respuesta. — El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información. ____ Máximo jefe militar de EEUU no "aceptó" que su ejército no podrá contra Rusia LA AFIRMACIÓN: Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, aceptó en una conferencia de prensa reciente que las fuerzas militares del país "no podrán con Rusia" en caso de que ese país invada Ucrania. LOS HECHOS: AP revisó el video y la transcripción de la conferencia de prensa que tuvo lugar el 28 de enero en el Pentágono y confirmó que el general Milley nunca hizo esa afirmación. En el encuentro con medios Milley y el Secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, hablaron de la amenaza que supone la concentración de más de 100.000 fuerzas rusas en la frontera con Ucrania. Desde finales de 2021 la movilización de tropas y equipamiento ruso en la frontera cerca de Ucrania despertó preocupación en Ucrania y en Occidente de que Moscú esté preparando una invasión. Moscú ha negado tener esa intención. Austin señaló que aun cuando desconocían si el presidente ruso Vladímir Putin había decidido invadir Ucrania, "ahora tiene claramente la capacidad (militar) para hacerlo". Milley añadió que una invasión de Rusia tendría un resultado "horrible" que resultaría en un número de "bajas significativo". Una publicación compartida el 6 de febrero en Facebook dice: "Jefe del Estado Mayor de EEUU se acobarda ante Putin y envía mensaje a Biden". El mensaje está acompañado de un video en el que se señala que Milley "acaba de aceptar que sus fuerzas no podrán con Rusia". En la grabación se menciona que dicha aseveración ocurrió durante la conferencia que Milley ofreció junto con Lloyd Austin, secretario de Defensa, y se retoman algunas de las aseveraciones que el general Milley realizó en el encuentro con medios del 28 de enero. Pero además de que la conferencia no se realizó recientemente, el general Milley no dijo en ningún momento que las fuerzas estadounidenses "no podrán con Rusia". Tampoco envió ningún mensaje al presidente estadounidense Joe Biden. Austin y Milley hablaron de las fuerzas rusas que se acumulaban hasta el 28 de enero en la frontera de Rusia y sobre posibles escenarios que tendrían lugar en caso de un ataque ruso a Ucrania. En la conferencia ambos funcionarios reiteraron que Estados Unidos no estaba considerando enviar soldados a Ucrania para combatir una eventual incursión rusa, pero que sí se podrían mandar fuerzas armadas para apoyar a países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Al ser cuestionado sobre si Estados Unidos estaba preparado para la respuesta de los rusos si dicho envío de tropas ocurría, Milley respondió: "Las fuerzas armadas estadounidenses uniformadas están preparadas para hacer todo lo que se nos indique... estaremos preparados para ejecutar lo que sea que el presidente y el secretario de Defensa requieren de nosotros". El 2 de febrero Biden ordenó el despliegue de tropas a Alemania, Polonia y Rumania para demostrar la determinación estadounidense de defender el flanco oriental de Europa. — Abril Mulato ____ Video no muestra a política mexicana bailando en la calle LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a la política mexicana Laura María de Jesús Rodríguez, conocida como Jesusa Rodríguez, bailando en una avenida. LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook y TikTok afirman falsamente que un video, de baja resolución, muestra a Rodríguez danzando en la calle con un vestido azul. Las publicaciones sugieren que Rodríguez aparece bailando frente a decenas de personas en la calle mientras se escucha música de fondo. Rodríguez se había desempeñado como senadora de la república hasta agosto del año pasado en suplencia de Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte. Sánchez Cordero había solicitado licencia al Congreso al inicio de la legislatura en 2018 para asumir como secretaria de Gobernación federal. Pero desde febrero de 2020, cuando comenzó a circular el video con la afirmación equivocada, Rodríguez desmintió en su cuenta oficial de Twitter que sea ella quien aparece en el video. En una respuesta por WhatsApp, reiteró a AP que quien aparece en el video es otra persona. Además, el mismo video aparece publicado el 7 de septiembre de 2015 en una página de Facebook llamada "Ensalada SV", que publica contenido relacionado con El Salvador. La descripción en el video dice que se trata de una bailarina salvadoreña llamada "Yajaira". Sin embargo, en este video, de mayor resolución que el utilizado para diseminar la versión falsa sobre Rodríguez, se puede observar que las personas al fondo utilizan playeras que dicen "SVHappy31M. Te guste o no te guste, te vas". Este eslogan fue utilizado en celebraciones organizadas por opositores de Mauricio Funes en mayo de 2014 en El Salvador días antes de que el político salvadoreño oficialmente concluyera su gestión como presidente el 1 de junio de ese año. Además, en videos que circulan en YouTube sobre las celebraciones en 2014 en El Salvador también aparece la bailarina identificada como Yajaira, utilizando el mismo vestido azul y captada desde ángulos distintos. También aparecen las personas con las playeras que muestran el eslogan contra Funes. Rodríguez, del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), incluso calificó la versión falsa como parte de "armas de confusión masiva". Rodríguez concluyó su gestión como legisladora después de que Sánchez Cordero dejó su cargo en el gabinete federal a fines de agosto de 2021 y retomó su asiento en el Senado. El 1 de febrero el presidente mexicano anunció que propuso a Rodríguez como embajadora de México en Panamá. La designación se dio después de que el gobierno de Panamá rechazó el nombramiento del académico Pedro Salmerón como embajador mexicano en ese país. El rechazo al nombramiento ocurrió tras señalamientos en contra de Salmerón de supuesto acoso sexual durante su gestión como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. — Marcos Martínez Chacón ___ Video no muestra apoyo de Panamá a nuevo tren en México LA AFIRMACIÓN: Un video que circula en las redes sociales asegura que ciudadanos de Panamá denunciaron la corrupción en la administración del Canal de Panamá y han optado por defender la construcción del tren interoceánico que impulsa el mandatario mexicano. LOS HECHOS: El video usa publicaciones de Facebook y videos viejos que sí acu También se muestra un video en el que Carlos Reyes, líder del Sindicato IBEW del Canal de Panamá, acusa presuntos actos de corrupción en el Canal de Panamá, pero el material data de 2015, cuando el sindicato realizó una protesta en contra del administrador del canal, Jorge Quijano, y la concesión de 550 hectáreas a Cementos Mexicanos (Cemex) para minería abierta cerca del Parque Nacional Chagres. Ad En el video se ve a Reyes señalando que existe riesgo de contaminación del agua potable de los pobladores. La entrevista data de marzo de 2015 y fue difundida por el canal de YouTube HispanTV. Reyes, en su perfil de Facebook personal, publicó un extracto video en marzo de 2021 con el siguiente texto: “Desde hace años estamos advirtiendo que esta actividad minera afecta directamente la producción de agua para el canal y la salud de miles de panameños, sin embargo, a nuestras autoridades no les importa”. En ningún momento, los videos usados por Charro Político prueban que los ciudadanos panameños están a favor del tren que conectará en México al Golfo con el Pacífico a fin de facilitar el comercio. – Rafael Cabrera ___ Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica ___ Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

