Nicaragua: Muere exguerrillero que ayudó a liberar a Ortega

ARCHIVO - El general sandinista retirado Hugo Torres posa para un retrato en su casa, en Managua, Nicaragua, el 2 de mayo de 2018. El exlder guerrillero sandinista y poltico opositor muri en prisin a la edad de 73 aos, dijeron familiares el sbado 12 de febrero de 2022. (Foto AP/Moiss Castillo, Archivo)

(Moises Castillo, Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.)