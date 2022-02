Un invierno seco arruina cosechas en España y Portugal

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Partes del antiguo pueblo de Aceredo, sumergido hace tres dcadas cuando una presa hidroelctrica inund el valle, emerge debido a la sequa en el embalse de Lindoso, en el noroeste de Espaa, el sbado 12 de febrero de 2022. Gran parte de Espaa sufre una sequa extrema o prolongada, tras un invierno en el que ha llovido apenas un tercio de la media de los ltimos aos. La situacin es similar en la vecina Portugal, donde el 45% del pas sufre una sequa "grave" o "extrema". (AP Foto/Emilio Morenatti)