Albuquerque: Detenido sospechoso de apuñalar a 11 personas

February 14, 2022, 2:43 AM

Published: February 14, 2022, 2:43 AM Updated: February 14, 2022, 6:48 PM

En esta fotografa difundida por el Departamento de Polica de Albuquerque el lunes 14 de febrero de 2022, se ve a Tobias Gutierrez, quien fue arrestado como sospechoso por el apualamiento de 11 personas mientras andaba en bicicleta por la ciudad durante el fin de semana, informan las autoridades. (Albuquerque Police Department via AP) (Uncredited)

ALBUQUERQUE, Nuevo MéLa policía de Albuquerque detuvo a un hombre sospechoso de apuñalar a 11 personas, dos de ellas de gravedad, mientras recorría la ciudad en una bicicleta durante el fin de semana, informaron las autoridades el lunes. El individuo fue identificado como Tobias Gutierrez, un hombre de 42 años con antecedentes penales que incluyen delitos graves federales que oscilan de robo a agresiones y posesión de una sustancia controlada. Fue fichado en la cárcel por cargos de agresión grave con un arma letal, informó la policía de la ciudad más grande de Nuevo México en un comunicado el lunes. El expediente judicial indica que no tiene casa. Las agresiones al parecer se cometieron de manera aleatoria durante un periodo de tres horas, y la mayoría ocurrió a lo largo de la Avenida Central, una de las principales vías de la ciudad, indicó el vocero de la policía, Gilbert Gallegos. Uno de los ataques se registró en un campamento de indigentes y otro cerca de una tienda de productos para fumadores donde el sospechoso pidió dinero a una víctima y gritó insultos antes de empezar a blandir un cuchillo, según una denuncia penal. Ad “No parece haber ninguna razón” para los ataques, subrayó Gallegos. De momento no hay información sobre si Gutierrez contaba con un abogado que pueda hablar en su nombre. Los archivos judiciales de Nuevo México muestran que Gutierrez también ha sido acusado a lo largo de los años de posesión de drogas y de conducir bajo los influjos de una sustancia. En 2014, Gutierrez no acató una orden de presentarse ante la corte por conducir con una licencia revocada, según los registros. Respondió a la corte con una nota escrita a mano en la que explicó que se encontraba detenido por las autoridades federales en otro condado y que estaba haciendo un esfuerzo por mejorar durante su periodo encarcelado. Su sentencia a una prisión federal provino de un caso por haber ingresado a un casino tribal en el norte de Albuquerque mientras portaba un revólver y balas. Las autoridades señalan que Gutierrez tuvo un altercado con un guardia de seguridad del casino, tiró el revólver, subió a un vehículo y fue perseguido por la policía por un suburbio antes de chocar y ser encontrado escondiéndose. Ad Según los registros, fue liberado en 2020. Los ataques del domingo comenzaron alrededor de las 11:15 de la mañana. Los agentes llegaron a un lugar en el centro de la ciudad y encontraron a un hombre con una laceración en una mano. Unos kilómetros al este, cerca de la Universidad de Nuevo México, la policía recibió otro aviso de una persona apuñalada en el brazo. La víctima fue trasladada al hospital, según la policía. El tercer ataque fue ante un edificio de apartamentos en torno a las 13:00, según la policía, y en el cuarto incidente, cerca de ahí, un hombre fue apuñalado en el cuello. Más tarde llegó otra llamada sobre un hombre que intentaba apuñalar a los clientes de una tienda de conveniencia. Los agentes encontraron “varias víctimas de apuñalamiento” en el lugar, según el comunicado. Hubo más avisos por otros dos ataques. Las víctimas fueron trasladadas a varios hospitales y todas estaban estables. Dos sufrieron heridas graves, mientras que otras fueron dados de alta tras ser atendidas, señaló la policía.

