Hallan fardos con 6 niños preincas sacrificados en Perú

Los arquelogos trabajan en el sitio donde se encontraron seis momias de nios en Cajamarquilla, cerca de Lima, Per, el domingo 13 de febrero de 2022. Segn los arquelogos, las momias datan de entre los aos 800 y 1200 despus de Cristo. (Foto AP/Martin Meja)

