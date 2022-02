Un moai vuelve a casa: pronto viajará de Santiago a Rapa Nui

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Una estatua de Moai Tau del Ivi Tupuna se encuentra dentro del Museo de Historia Natural durante una ceremonia en Santiago antes de ser devuelta a la Isla de Pascua de Chile, el lunes 21 de febrero de 2022. La estatua ha estado en el museo desde 1870 y est programada para ser enviado al final de la semana. (AP Foto/Esteban Felix)