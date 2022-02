Buzos peruanos hallan petróleo en fondo marino tras derrame

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Kiefer Taboada muestra un puado de moluscos cubiertos de petrleo en la playa Culebras en el distrito de Ventanilla de Callao, Per, el jueves 24 de febrero de 2022, luego del derrame de petrleo de Repsol causado por un tsunami por la erupcin de un volcn submarino cerca de Tonga. Los pescadores de la capital peruana dicen que estn luchando por mantener la industria tradicional y ahora ven peligrar su sustento. (AP Foto/Martin Mejia)