Ecuador decomisa bienes de expresidente Rafael Correa

ARCHIVO - El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, habla con un periodista durante una entrevista con Associated Press en Bruselas, el viernes 11 de septiembre de 2020. La Fiscala General de Ecuador incaut activos pertenecientes a Correa, varios exministros y empresarios, en un caso de corrupcin masiva durante la administracin de Correa. (AP Foto/Francisco Seco, Archivo) (Francisco Seco, Copyright 2020 The Associated Press.All rights reserved)

QUITO – La Procuraduría de Ecuador informó el miércoles que decomisó bienes del expresidente Rafael Correa y de otras siete personas —entre ellas exministros, altos funcionarios estales y empresarios sentenciados— como parte de una millonaria red de corrupción durante ese gobierno (2007-2017). En un comunicado, esa institución señaló que el Tribunal de Ejecución del denominado Caso Sobornos inscribió a nombre del Estado varios bienes de Correa, de los exministros Walter Solís y Vinicio Alvarado, del exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, la ex vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, y de otros funcionarios y empresarios. No se dio detalles de los bienes embargados. Todos ellos, sentenciados por el delito de cohecho, están implicados en una red que exigía millonarios sobornos a empresarios a cambio de grandes obras públicas, con los cuales pagaban campañas y fiestas del entonces partido de gobierno, Alianza País. Los autores directos fueron sentenciados a pagar al Estado 778.224 dólares y los cómplices 368.632 dólares. Ad La Procuraduría destacó que “no cejará en su tarea para que los sentenciados por casos de corrupción cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país, garantizando de este modo la eficacia de la administración de justicia”. Añadió que ha solicitado también “embargo inmediato de varios bienes muebles e inmuebles que logró identificar y ubicar en otras ciudades del país, registrados a nombre de los condenados”. En noviembre del año pasado, ese organismo estatal decomisó las cuentas bancarias de 17 de los 20 sentenciados. Desde el final de su gobierno, en mayo de 2017, Correa ha sido procesado en varios juicios, principalmente por corrupción, pero no ha comparecido personalmente porque desde entonces vive en Europa.

