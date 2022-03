Bolivianos cierran carnaval con ofrendas a la Madre Tierra

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Luca Mamani, a la izquierda, y su hijo ngel Fernndez, lucen sombreros hechos de pan dulce como una forma de esperar un ao sin hambre y posan para una foto durante una celebracin de "Martes de Challa", en la que los devotos entierran comida, tiran dulces, queman incienso, decoran sus casas, negocios, autos, todo en una muestra de agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra, en Achocalla, Bolivia, martes 1 de marzo de 2022. (AP Foto/Juan Karita)