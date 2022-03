El cambio climático tiene un impacto extremo en Sudamérica

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, un hombre lleva en brazos a un perro rescatado en una zona residencial arrasada por los deslaves, en Petrpolis, Brasil, el 16 de febrero de 2022. Los cientficos llevan mucho tiempo advirtiendo que el clima extremo provocar desastres en el futuro. Pero para Sudamrica, que en el ltimo mes ha sufrido deslaves letales en Brasil, incendios forestales en humedales argentinos e inundaciones en el Amazonas tan graves que han arruinado las cosechas, el futuro ya est aqu.(AP Foto/Silvia Izquierdo, archivo)