Renuncia comandante en jefe del ejército de Chile

El Jefe del ejrcito de Chile, el general Ricardo Martnez, presenta el presupuesto anual del ejrcito en Santiago de Chile el mircoles 2 de marzo de 2022. Martnez tambin anunci que el da anterior haba presentado su renuncia al presidente mientras se preparaba para responder al interrogatorio de una investigacin sobre presunto fraude y corrupcin dentro del ejrcito. (AP Foto/Esteban Flix)

