Betancourt elige como VP a militar que ayudó a liberarla

ARCHIVO - Ingrid Betacourt habla durante una conferencia de prensa en Bogot, Colombia, el martes 18 de enero de 2022. Betancourt dijo el jueves 10 de marzo de 2022 que elegir al excoronel Jos Luis Esparza, quien dirigi la operacin de rescate que liber a Betancourt del cautiverio de los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como su compaero de frmula. (AP Foto/Ivan Valencia, Archivo)

