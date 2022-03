Cubanos siguen implorando solución ante consulado de Panamá

Rodeado por la polica, cubanos acampan en medio de una concentracin en un parque aledao a la embajada panamea para pedir solucin a sus planes de viaje luego de que el gobierno de Panam anunciara que exigir visas de trnsito a los isleos, en La Habana, Cuba, el jueves 10 de marzo del 2022. (Foto AP/Ismael Francisco)

(Ismael Francisco, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)