Betancourt elige como VP a militar que ayudó a liberarla

ARCHIVO - Ingrid Betacourt habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el martes 18 de enero de 2022. Betancourt dijo el jueves 10 de marzo de 2022 que elegirá al excoronel José Luis Esparza, quien dirigió la operación de rescate que liberó a Betancourt del cautiverio de los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como su compañero de fórmula. (AP Foto/Ivan Valencia, Archivo)

