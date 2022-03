Congreso debatirá pedido para destituir a presidente de Perú

El presidente de Per, Pedro Castillo, saluda a los periodistas despus de que su gabinete parti hacia el Congreso para pedir a los legisladores un voto de confianza en Lima, Per, el martes 8 de marzo de 2022. Castillo jur el cuarto gabinete de su medio ao en el cargo el martes en medio de crticas por su malas elecciones previas para los ministros e incluso llamados de sus rivales a renunciar. (AP Foto/Martin Mejia)

