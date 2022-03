Perú: Tribunal ordena excarcelar a expresidente Fujimori

ARCHIVO - El expresidente peruano Alberto Fujimori, fotografiado a travs de una ventana de vidrio, asiste a su juicio en una base policial en las afueras de Lima, Per, el 23 de abril de 2014. El jueves 17 de marzo de 2022 la Corte Constitucional de Per aprob la liberacin de prisin de Fujimori, quien cumple una condena a 25 aos por homicidio y corrupcin. (AP Foto/Martn Meja, Archivo)

