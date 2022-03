Guerra en Ucrania presiona sector petrolero de EEUU

ARCHIVO _ En esta foto del 6 de noviembre del 2013, una bomba de Whiting Petroleum Co. extrae crudo de la región de las Northern Plains cerca de Bainville, Montana. La decisión del presidente estadounidense Joe Biden de prohibir las importaciones de crudo de Rusia por la invasión a Ucrania fue recibida con llamados a aumentar la producción estadounidense para ayudar a reducir los disparados precios de la gasolina. Pero la retórica política contrasta con la realidad en los campos petrolíferos del país: insuficiente mano de obra, poco dinero para invertir en exploraciones y temores de que los altos precios no durarán. (AP Foto/Matthew Brown)

(Matthew Brown, Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.)