Argentina crea fondo de trigo para luchar contra inflación

La vicepresidenta argentina Cristina Fernndez, izquierda, y el presidente Alberto Fernndez asisten a la apertura de sesiones del Congreso en Buenos Aires, 1 de marzo de 2022. El gobierno argentino aument la retencin de exportaciones a la soja y las harinas y cre el Fondo de Estabilizacin del Trigo como medidas para luchar contra la inflacin, segn lo publicado en el boletn oficial del Estado en la madrugada del sbado 19 de marzo de 2022 .(AP Foto/Natacha Pisarenko)

(Natacha Pisarenko, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)