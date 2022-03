Prohíben salir de Perú a expresidente Alberto Fujimori

ARCHIVO - El encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori, fotografiado a travs de una ventana de vidrio, asiste a su juicio en una base policial en las afueras de Lima, Per, el 28 de junio de 2016. El jueves 24 de marzo de 2022, un juez peruano prohibi a Fujimori abandonar el pas durante 18 meses despus de su liberacin de la prisin donde cumple una condena de 25 aos por asesinato. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)

