Banco de México sube tasas interés para contener inflación

ARCHIVO - Un comprador sostiene una bolsa de limones en un puesto de mercado en la Ciudad de Mxico, Mxico, el 16 de enero de 2022. La inflacin en Mxico se aceler nuevamente en febrero de 2022 despus de dos meses de cada y alcanz una tasa anual de 7.28%, presionada por el aumento en los precios de algunos alimentos bsicos en la dieta mexicana como los limones, las tortillas y el aguacate. (AP Foto/Ginnette Riquelme, Archivo)

