Junta ejecutiva del FMI aprueba acuerdo con Argentina

Letras que forman la sigla del Fondo Monetario Internacional se incendian durante una protesta frente al Congreso mientras los diputados debaten una ley para ratificar un acuerdo del gobierno con el FMI para refinanciar unos 45.000 millones de dlares en deuda en Buenos Aires, Argentina, el jueves 10 de marzo de 2022. Los senadores argentinos tratarn el proyecto el jueves 17 de marzo de 2022. (AP Foto/Rodrigo Abd)

(Rodrigo Abd, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)