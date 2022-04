Detienen a cinco personas por masacre en occidente de México

Policas vigilan el sitio de peleas de gallos "El Paraso" en Zinapcuaro, Mxico, el lunes 28 de marzo de 2022. Veinte personas murieron el da anterior cuando hombres armados irrumpieron en el sitio, segn fiscales en el estado occidental de Michoacn. (AP Foto/Armando Sols)

(Armando Solis, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)