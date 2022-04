Perú anula orden de mascarillas en áreas públicas de Lima

Con una carretera vaca de fondo, Liza Mell, de 26 aos, y Jean-Marie Landre, de 27, ambos franceses que viven en Lima, caminan con mascarillas para protegerse del coronavirus, el sbado 21 de marzo de 2020, en Lima, Per. (AP Foto/Rodrigo Abd)

(Rodrigo Abd, Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)