Economía mexicana crece 0,9% en el primer trimestre

ARCHIVO - El sol sale detrs del World Trade Center, en el centro a la izquierda, en una maana llena de smog en la Ciudad de Mxico, el 31 de marzo de 2022. La economa de Mxico mostr una recuperacin en los primeros tres meses del ao, creciendo en comparacin con el ltimo trimestre de 2021, segn estimaciones preliminares publicadas el viernes 29 de abril de 2022 por la agencia de estadsticas de Mxico. (AP Foto/Marco Ugarte)

(Marco Ugarte, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)