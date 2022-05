Presidente de México llega a Cuba para cierre de su gira

El presidente mexicano Andrs Manuel Lpez Obrador, izquierda, camina en compaa del canciller cubano Bruno Rodrguez a su llegada al Aeropuerto Internacional Jos Mart en La Habana, Cuba, el sbado 7 de mayo de 2022. (Yamil Lage/Pool Photo va AP) (Yamil Lage)

HAVANA – El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llegó el sábado por la noche a Cuba para cerrar una gira por Centroamérica y el Caribe que tiene como marco una fuerte inmigración de los países de la región hacia Estados Unidos y la anunciada exclusión de la isla de la Cumbre de las Américas. López Obrador fue recibido por el canciller cubano Bruno Rodríguez en al aeropuerto capitalino José Martí, aunque desde su página de Twitter su homólogo, Miguel Díaz-Canel hizo eco de la expectativa de la visita. “Bienvenido a Cuba, querido presidente @lopezobrador”, escribió el mandatario isleño. “Su visita estrechará los lazos de amistad entre nuestros países, que ya son entrañables porque superan el tiempo y los desafíos para instalarse en el alma de nuestros pueblos”. López Obrador comenzó su gira el jueves 5 de mayo atravesando Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Aunque para el sábado no tenía nada en programa, se espera que el domingo cumpla una apretada agenda antes de volver a México y que contempla de ofrendas florales al prócer José Martí a una reunión a puertas cerradas de ambos mandatarios que luego se ampliará a su comitiva. Ad La llegada se produce en medio de un incremento drástico de la emigración en la isla, una ruta que suele comenzar con viajes de los isleños a Nicaragua —a donde no se les exige visa— y seguir por vías irregulares hasta Estados Unidos atravesando México. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en los últimos seis meses se produjeron 79.800 detenciones de cubanos en la frontera terrestre, un poco más del doble de todo el año fiscal de octubre a septiembre de 2021 y cinco veces más que en 2020. Además, en las últimas semanas López Obrador mostró su desacuerdo con la exclusión de Cuba de la Cumbre de las Américas, a realizarse en junio en Estados Unidos y luego que se informara sobre una posible no invitación de la isla como parte de las sanciones de Washington a la nación caribeña. Estados Unidos mantiene duras medidas contra la isla presionando su cambio de modelo político —y que junto con la pandemia de coronavirus agudizó una crisis económica en la nación caribeña— y acusando a la isla de no cumplir con los requisitos de un país democrático.

