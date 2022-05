López Obrador amenaza con no ir a la Cumbre de las Américas

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador participa en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo guatemalteco Alejandro Giammattei, el 5 de mayo de 2022, en el Palacio Nacional de Ciudad de Guatemala. López Obrador endureció su postura frente a la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas y afirmó el martes 10 de mayo de 2022 que está considerando no asistir a la reunión si no se invita a todos los países. (AP Foto/Moisés Castillo)

