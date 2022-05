Ocho muertos por los aguaceros en el nordeste de India

May 17, 2022, 3:46 AM

Gente revisando la zona de un alud de tierra tras fuertes lluvias en el distrito de Dima Hasao, en el estado nororiental indio de Assam, el lunes 16 de mayo de 2022. (Administracin de distrito Dima Hasao via AP) (Uncredited)

GAUHATI – Al menos ocho personas murieron en inundaciones y aludes de lodo provocados por aguaceros en la remota región nororiental de India, según dijeron las autoridades el martes. Varias estaciones de tren estaban fuera de servicio debido a las inundaciones, dijo Nazreen Ahmed, funcionario de alto rango en el distrito Dima Hasao de Assam. Casi 200.000 personas en el distrito se quedaron aisladas del resto del estado, ya que carreteras y puentes quedaron cortadas por aludes de tierra o fueron arrastrados por las aguas. El ejército desplegó helicópteros para ayudar en los esfuerzos de rescate. Cuatro personas murieron el lunes tras las lluvias y los aludes en el estado fronterizo de Arunachal Pradesh. Otros dos murieron en la capital del estado, Itanagar, al derrumbarse sus casas en una loma, mientras que dos trabajadores de construcción de carreteras fallecieron en deslizamientos en otro lugar. Otras cuatro personas murieron en el estado vecino de Assam, según reportes. Ad El Departamento Indio de Meteorología esperaba lluvias entre muy intensas y extremas en la región durante los cuatro próximos días. Los deslaves e inundaciones son habituales en la zona del Himalaya en el norte de India. Los científicos dicen que se vuelven más frecuentes conforme el calentamiento global contribuye al deshielo de los glaciares en la zona. Las inundaciones repentinas dejaron casi 200 muertos en 2020 y arrastraron viviendas en el estado de Uttarakhand. Miles de personas murieron en las inundaciones en la región en 2013.

