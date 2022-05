NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

May 27, 2022, 9:13 AM

Published: May 27, 2022, 9:13 AM

Esta imagen de un microscopio electrnico, proporcionada el mircoles 18 de mayo de 2022 por los Centros para el Control y la Prevencin de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingls) de Estados Unidos, muestra viriones maduros de viruela smica, de forma ovalada (izquierda) y viriones inmaduros esfricos (derecha), obtenidos de una muestra de piel humana vinculada con un brote de 2003. (Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC va AP) (Uncredited, CDC)

MEXICO CITY – Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos: ___ Fotografía no muestra a víctimas de tiroteo en Uvalde, Texas LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a las víctimas de un tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, el 24 de mayo en el que un joven de 18 años mató a 19 niños y dos profesores. LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala falsamente que una imagen en la que se ven los retratos de 20 niños y siete mujeres adultas muestra a las víctimas del reciente ataque ocurrido en Uvalde. “Estas son las víctimas de la masacre de hoy en Uvalde, Texas. Dios fortalezca a todas las familias que están sufriendo por esta tragedia. Elevemos oración por todos ellos”, dice el mensaje que acompaña la compilación de retratos. Ad Pero tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press encontró que la fotografía en realidad circula en la web desde 2012 y muestra a las víctimas de un tiroteo que ocurrió el 14 de diciembre en la escuela primaria Sandy Hook ubicada en Newtown, Connecticut, en el noreste de Estados Unidos. Ese día, Adam Lanza, de 20 años, le disparó a su madre, Nancy Lanza, tomó sus armas y su auto y se dirigió a la escuela Sandy Hook, donde asesinó a 20 niños de entre 6 y 7 años y a seis educadores. En la imagen compartida en Facebook aparecen los retratos de 20 niños, seis maestras y la madre de Lanza. El 24 de mayo Salvador Ramos, un joven de 18 años, mató a 19 niños y dos profesores en una escuela primaria de Texas cuando se atrincheró en un aula y “disparó a todo el que se interpuso en su camino”, informó el teniente Christopher Olivarez del Departamento de Seguridad Pública de Texas a la cadena NBC. Ad No quedó claro de momento cuántas personas resultaron heridas, pero el jefe de policía del distrito escolar, Pete Arredondo, informó que hubo “varios heridos”. El ataque en la escuela comenzó alrededor de las 11:30. Antes de dirigirse a la escuela, Ramos le disparó a su abuela, según Olivarez. Después de huir de ese lugar en auto, se estrelló cerca de la escuela y entró. La masacre en la primaria de Uvalde, una localidad con alta población latina, fue el tiroteo con más muertos en una escuela estadounidense desde el de Sandy Hook. — La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información. ____ Viruela símica no es exclusiva de hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres LA AFIRMACIÓN: Las viruela símica sólo se contagia entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. LOS HECHOS: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad puede propagarse cuando hay un contacto estrecho con alguien ya infectado y éste no necesariamente tiene que ser sexual. Ad La web de la OMS establece que “en casos iniciales la infección se produce por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados”. Posteriormente señala que la transmisión secundaria o de persona a persona puede producirse “por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión”. El doctor David Heymann, que preside el grupo asesor de expertos de la OMS sobre riesgos infecciosos, reiteró esta semana que la viruela símica puede propagarse cuando hay un contacto estrecho con alguien ya infectado y que “parece que el contacto sexual ha amplificado ahora esa transmisión”. La AP reportó el 24 de mayo que autoridades de países como Gran Bretaña, España, Alemania y Portugal afirman que la mayoría de los casos conocidos en Europa se han producido entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, pero los expertos señalaron que cualquiera puede infectarse por contacto estrecho con una persona enferma, su ropa o sus sábanas. Ad En un video compartido en Facebook se asegura falsamente que la viruela símica sólo afecta a los hombres que sostienen relaciones sexuales con otros hombres. En la grabación un hombre lee dos notas de la BBC y se enfoca en un párrafo que dice que en el Reino Unido las autoridades investigan como patrón que muchos de los enfermos son hombres que tienen sexo con otros hombres. Posteriormente afirma incorrectamente: “Todo aquel que lleve su vida íntima en orden no tiene por qué preocuparse porque esto ha caído sobre gente que tiene cierto tipo de prácticas”, dice “La viruela del mono es para personas que hacen el uso de su cuerpo en contra de su propia naturaleza. Lo dice la OMS, los estudiosos, los científicos, esto no se trata de religiosidad”. Pero ni la OMS ni científicos han afirmado que la viruela símica sea exclusiva de hombres que tienen sexo con otros hombres. La misma nota de la BBC que lee el conductor del video lo explica: “El potencial contagio de una persona a otra no ocurre sólo por contacto durante el sexo. La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) explica que la propagación puede darse a través de cualquier contacto con ropa usada por una persona infectada (incluidas ropas de cama o toallas), contacto directo con lesiones o costras de la piel del enfermo, tos o estornudos de una persona contagiada”, dice el texto. Ad Científicos han explicado que no es más probable que la enfermedad infecte a los hombres homosexuales y bisexuales. John Brooks, epidemiólogo y director de la División de Prevención del VIH/Sida de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) declaró recientemente: “A las enfermedades infecciosas no les importan las fronteras ni las redes sociales. Algunos grupos pueden tener una mayor posibilidad de exposición en este momento, pero de ninguna manera el riesgo actual de exposición a la viruela del mono es exclusivo de los hombres que tienen sexo con hombres”, dijo el médico. — Abril Mulato ____ México niega que médicos cubanos ganarán más que mexicanos LA AFIRMACIÓN: Los médicos cubanos que serán enviados a México como parte de un acuerdo de colaboración entre ambos países ganarán 140.000 pesos mexicanos, unos 7.000 dólares, casi siete veces más que los mexicanos. Ad LOS HECHOS: En su conferencia del 9 de mayo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que su administración acordó con el gobierno de Cuba el envío de más de 500 médicos cubanos. El mandatario dijo que el convenio fue el resultado de la visita que recientemente hizo a La Habana durante una gira internacional de cinco días que también incluyó a naciones centroamericanas. A raíz de esto, en Facebook comenzaron a circular publicaciones que afirman erróneamente que los médicos cubanos que serán enviados a México percibirán un salario de 140.000 pesos. Las publicaciones se desprenden de una acusación hecha por el opositor Partido Acción Nacional (PAN), que en semanas recientes cuestionó el acuerdo del presidente con el gobierno cubano. Pero ante estos cuestionamientos López Obrador respondió en su conferencia de prensa del 16 de mayo que los médicos cubanos que estarán en el país percibirán los mismos salarios que los mexicanos. Ad De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los médicos que laboran en instituciones públicas perciben salarios de entre 17.422 pesos y 26.695 pesos, que equivalen a 876 dólares y 1.342 dólares, respectivamente. Estos salarios varían según el nivel de estudios, de acuerdo con el estudio del INEGI titulado “Estadísticas a propósito de las personas ocupadas como médicos”, difundido por el instituto en octubre de 2021. Un estudio de abril de 2021 de la asociación civil mexicana Centro de Investigación Económica y Presupuestaria indicó que el sueldo más alto percibido entre médicos de 21 instituciones públicas era de 33.052 pesos, unos 1.660 dólares. Tras el anuncio de López Obrador sobre el convenio para traer médicos cubanos, opositores y críticos del mandatario cuestionaron la pertinencia del acuerdo e indicaron que en México actualmente hay médicos desempleados. Ad Sin embargo, el 16 de mayo López Obrador dijo que los médicos cubanos serían enviados a zonas rurales adonde los médicos mexicanos se niegan a ir. El gobierno de México no respondió a solicitudes de AP sobre la afirmación errónea que circula. — El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información. ____ No se han confirmado casos de viruela símica en México LA AFIRMACIÓN: Se detectó el primer caso de viruela símica o de mono en México. LOS HECHOS: Hasta el 26 de mayo las autoridades sanitarias del país no han confirmado que se haya detectado el primer caso de dicha enfermedad en territorio nacional. La Secretaría de Salud desmintió las versiones que han circulado en redes sociales. En las últimas semanas autoridades de salud europeas y estadounidenses han identificado varios casos de viruela símica, un virus que se origina en animales salvajes como roedores y primates, y de vez en cuando pasa a las personas. Ad Varios países han emitido alertas epidemiológicas pues aunque la mayoría de los casos humanos se han dado en África central y occidental, donde la enfermedad es endémica, por primera vez esta dolencia parece estar propagándose entre personas que no han viajado a dicho continente. A raíz de esto en redes sociales se han compartido mensajes que aseguran incorrectamente que en México ya se detectó el primer caso de viruela de mono en el país. Algunas publicaciones señalan que la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud emitió una alerta por el hallazgo de un caso de viruela del simio en el Hospital General de Xoco, en Ciudad de México. Otras advierten que se confirmó el primer caso e incluyen un link a un texto que afirma que se trata de “una persona que estuvo expuesta al virus en el exterior y que se encuentra aislada en su domicilio, mientras se intenta rastrear a sus contactos para informarles del contagio y analizar posibles cadenas de transmisión”. Ad Pero ninguna de las dos afirmaciones son correctas. Sobre el caso en el Hospital de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud publicó un tuit desmintiendo la información desde el pasado 19 de mayo. “La siguiente información que circula en redes sociales relacionada con la Dirección General de Epidemiología es #FALSA. Sigue los canales de difusión oficiales de la Secretaría de Salud para informarte sobre lo concerniente a temas de salud”, dice la publicación. Por otro lado, la Secretaría de Salud dijo a AP vía telefónica que no se ha confirmado ningún caso. La viruela símica pertenece a la misma familia de virus que la viruela humana pero provoca síntomas más leves. La mayoría de los pacientes sólo experimentan fiebre, dolores corporales, escalofríos y fatiga. Las personas que resultan afectadas con mayor gravedad pueden desarrollar erupciones y lesiones en cara y manos que pueden extenderse a otras partes del cuerpo. Ad La OMS estima que hay miles de infecciones de viruela símica en aproximadamente una docena de países africanos cada año. La mayoría de ellas se registran en el Congo, que reporta unos 6.000 casos anuales, y en Nigeria, con unos 3.000 casos al año. — Abril Mulato ____ No se encontró un caimán negro en Puerto Rico LA AFIRMACIÓN: Fotografías muestran un raro caimán negro que fue encontrado en el Lago Bairoa, ubicado en Caguas, un municipio de Puerto Rico. LOS HECHOS: “Como los tiempos cambian encuentran CAIMÁN NEGRO EN LAGO BAIROA EN CAGUAS, una especie jamás vista en el PLANETA... QUÉ RARO”, dice una publicación en Facebook. El mensaje incluye dos fotografías de un animal de color negro que tiene el hocico similar al de un cocodrilo y la cola de un pez. Sin embargo, las imágenes no se tomaron en Caguas, Puerto Rico, como asegura la publicación, en realidad fueron capturadas el 15 de mayo en Galveston, Texas, y lo que muestran es un pejelagarto o gar (en inglés), no un caimán. Ad Tras realizar una reversión de imágenes, AP encontró que las fotografías fueron publicadas originalmente en la página de Facebook de una empresa que realiza viajes de pesca en Galveston, Texas, llamada “Lotus Guide Service”. El mensaje que las acompaña dice: “Bueno... Terrell y yo descubrimos que el gar melanístico existe ayer”. El gar o pejelagarto es un pez largo de forma tubular con hocico que puede ser alargado o ancho y corto que tiene dos filas de dientes puntiagudos. Pueden llegar a medir casi tres metros y pesar casi 150 kilogramos. La palabra melanístico indica un exceso de pigmentación oscura. Por último, esta no es la primera vez que se observa un pez de este tipo en el planeta. En realidad el animal habita en América del Norte y Central y hay registros fotográficos y videográficos de ellos en esa zona desde hace años. A principios de este mes el YouTuber Payton Moore publicó un video en el que se aprecia la captura de un pejelagarto en un pantano de Houston, Texas. El animal pesaba aproximadamente 136 kilogramos y medía casi dos metros y medio. Ad También en octubre de 2021, AP reportó el hallazgo de un pejelagarto de 17 kilogramos en el condado de Pratt, en Kansas. — Abril Mulato ___ Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica ___ Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.