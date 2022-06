Agatha deja 11 muertos y 33 desaparecidos en México

En esta imagen satelital, proporcionada por la NOAA, se muestra al huracn Agatha sobre la costa del Pacfico mexicano, en el estado de Oaxaca, Mxico, el 30 de mayo de 2022. (NOAA va AP) (Uncredited)

PUERTO ESCONDIDO – Al menos 11 personas murieron y 33 permanecen desaparecidas tras el paso del huracán Agatha por el sur de México, informaron el miércoles las autoridades. El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo durante la conferencia matutina presidencial que los muertos y desaparecidos fueron reportados en la zona alta de la costa y en la sierra. donde los deslaves y desbordamientos ríos dejaron más 40.000 afectados. Agatha hizo historia como el huracán más potente que ha tocado tierra en un mes de mayo durante la temporada de tormentas del Pacífico oriental. El ojo de la tormenta llegó a Oaxaca el lunes por la tarde como un potente huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (105 millas por hora), pero perdió fuerza rápidamente al avanzar tierra adentro. Los remanentes de Agatha se prevé que ocasionen el miércoles fuertes lluvias en los estados sureños de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Veracruz, entre otros, que podrían generar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, informó en un comunicado la estatal Comisión Nacional del Agua. Ad Las autoridades mexicanas reportaron la formación de una zona de baja presión en Quintana Roo, asociada a los remanentes de Agatha, que incrementa un 70% la probabilidad del desarrollo de ciclones en las próximas 48 horas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, se trasladaría de inmediato a Oaxaca para dirigir las labores en las zonas afectadas. La localidad de San Isidro del Palmar, a unos cuantos kilómetros de la costa, fue anegada por el río Tonameca que atraviesa la ciudad. Los residentes vadearon por aguas que les llegaban hasta el cuello para salvar los objetos que pudieron de sus casas, caminando con cautela con montones de ropa sobre sus cabezas y figuras religiosas en los brazos. Las aguas marrones del Tonameca llegaban hasta las ventanillas de los automóviles estacionados y de los camiones utilizados para el transporte local. Ad Las intensas precipitaciones y un fuerte oleaje azotaron las localidades turísticas de Zipolite, conocida por sus playas nudistas y la práctica de surf, y Mazunte, otra popular playa de ambiente bohemio que el martes comenzaba a sacar el lodo de los restaurantes y a limpiar tejados caídos, la mayoría de ellos de palma. Agatha se formó el domingo y ganó fuerza rápidamente. Fue el meteoro más potente en tocar tierra que se ha registrado en un mes de mayo en el Pacífico oriental, indicó Jeff Masters, meteorólogo de Yale Climate Connections y fundador de Weather Underground.

