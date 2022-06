Depresión tropical o tormenta podría traer fuertes lluvias al sur de la Florida el viernes, sábado

Desde que comenzó el mantenimiento de registros de huracanes en el Atlántico, aproximadamente un tercio de todas las tormentas tropicales y huracanes de junio han estado en el estado de Florida.

La última tormenta con nombre en junio en impactar el estado fue la tormenta tropical Colin en 2016, que causó lluvias localmente fuertes (hasta 17 pulgadas) en el área metropolitana de Tampa Bay. Antes de Colin, hubo tormenta tropical Andrea en junio de 2013, que produjo hasta 13 pulgadas de lluvia en partes de North Miami Beach. Y antes de Andrea, hubo la tormenta tropical Debby en junio de 2012, que trajo lluvias torrenciales a través de la península de Florida – hasta casi 30 pulgadas justo al sur del capitolio del estado en Tallahassee.

Hay un tema común a las tormentas de junio en los trópicos: Por lo general son débiles y desorganizadas, pero a menudo son prolíficos productores de lluvia.

Continuamos monitoreando la perturbación centrada en el Caribe occidental cerca de la Península de Yucatán. Afortunadamente, el sistema ha tardado en organizarse en gran parte debido a los fuertes vientos cercanos en el aire, pero el jueves por la mañana está comenzando a mostrar un crecimiento más concentrado de tormentas eléctricas al este de Yucatán, tal vez una señal de que el viento está comenzando a relajarse.

Si estas tormentas son capaces de persistir el jueves, permitirá que las presiones caigan y que la baja se define más. Los Hurricane Hunters están programados para investigar el jueves por la tarde y estarán en la zona alrededor de las 2 p.m. o las 3 p.m. ET.

A partir de las 8 AM ET del jueves, el Centro Nacional de Huracanes pronostica una alta probabilidad de que esta área de baja presión, denominada Invest 91L, se convierta en la primera depresión tropical o tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico de 2022. Con la ventana de desarrollo cerrándose rápidamente el jueves y el viernes, no habrá muchas oportunidades para que el sistema crezca en mucho más que una tormenta tropical de bajo grado antes de llegar a la península occidental de Florida el sábado por la mañana.

Independientemente de su desarrollo futuro, una impresionante cantidad de humedad tropical se abrirá y fluirá hacia el norte hacia el sur de la Florida a partir del jueves.

Esto preparará el escenario para algunas lluvias potencialmente fuertes al sur del corredor I-4 de Florida del viernes al sábado. Los totales de lluvia de 4 a 8 pulgadas en el área de visualización de WPLG, con totales localmente más altos que alcanzan los dos dígitos, son posibles a medida que el sistema avanza.

Si bien no podemos precisar los detalles exactos de las lluvias tan lejos, es probable que veamos focos de inundaciones urbanas y repentinas, especialmente donde se produce el entrenamiento de tormentas.

Para el domingo por la tarde, el sur de la Florida debería regresar a un régimen más típico de verano de lluvias dispersas por la tarde y tormentas eléctricas para el inicio de la semana laboral.