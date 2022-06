EEUU retira restricciones de vuelos hacia Cuba

Trabajadores aeroportuarios reciben al vuelo JetBlue 387 _el primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Cuba en más de medio siglo_ con una bandera de Estados Unidos y una bandera de Cuba, el miércoles 31 de agosto de 2015, en Santa Clara, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

(Ramon Espinosa, Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.)