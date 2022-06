Emiten alertas de tormenta tropical para Cuba y Florida

Daniel Brown, a la izquierda, el especialista principal en huracanes y la especialista en huracanes Lisa Bucci rastrean los restos del huracn Agatha, el mircoles 1 de junio de 2022, en el Centro Nacional de Huracanes en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee)

(Wilfredo Lee, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)