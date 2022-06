Sumido en crisis, Perú descuida la protección de la Amazonía

En esta imagen del mircoles 24 de febrero de 2015 se ve la deforestacin de lo que alguna vez fue selva virgen debido a la minera de oro, durante un operativo gubernamental en contra de las operaciones mineras ilcitas en La Pampa, en la regin de Madre de Dios, Per. (AP Foto/Rodrigo Abd, archivo)

(Rodrigo Abd, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)