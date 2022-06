Funcionarios refutan rumores de un tirador activo en el campus del Broward College, en medio de fuerte presencia policial y cierres

Police at Broward College in Davie

DAVIE, Fla. – Hubo una fuerte actividad policial el miércoles en el campus de Broward College, en Davie, lo que provocó una serie de cierres en el área, dijeron las autoridades, mientras refutaban los rumores de las redes sociales sobre un tirador activo en el campus.

“Hay actividad policial en el Campus Central cerca del edificio 9. Evite el área hasta nuevo aviso”, tuiteó el Broward College.

Las autoridades informaron que la presencia policial fue el resultado de una “llamada falsa”.

“La policía de Davie recibió una llamada de un tiroteo en Broward College. Los oficiales llegaron rápidamente y registraron el edificio en cuestión y no encontraron actividad. Las escuelas del área se colocaron en un estado de Código Rojo como medida de precaución”, dijo el jefe de policía de Davie, Steve Kinsey, en un correo electrónico a Local 10 News. “Los oficiales están realizando actualmente un barrido secundario de Broward College. Por el momento no hay víctimas ni heridos. Todas las escuelas cercanas fueron revisadas como medida de precaución y no se encontró nada. Nuestros detectives están investigando el origen de la llamada”.

Ad

“Debido a una presencia policial elevada en el campus en Davie del Broward College, la Escuela Universitaria de la NSU, por precaución, ha emitido su protocolo de seguridad de código amarillo y está operando bajo esas condiciones”, dijo Joe Donzelli, portavoz de la Nova Southeastern University, en un comunicado. “El campus principal de la NSU se encuentra actualmente en funcionamiento normal. Todos los estudiantes, profesores y personal están a salvo”.

(Esta es una historia en desarrollo. Esté atento a las actualizaciones en Local10.com).