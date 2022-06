La sequía azota casi todo Portugal tras mayo cálido y seco

En esta imagen de archivo, un hombre camina sobre una piscina flotante, que descansa sobre el suelo, por la falta de agua en el Ro Zezere debido a la sequa, cerca de Pampilhosa da Serra, en el centro de Portugal, el 17 de febrero de 2022. (AP Foto/Sergio Azenha, archivo)

