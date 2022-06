Inundaciones en capital de Turquía dejan un muerto

Una mujer camina en una calle inundada en Ankara, Turqua, el sbado 11 de junio de 2022. (AP Foto/Burhan Ozbilici) (Burhan Ozbilici, AP)

ISTANBUL – Las fuertes lluvias en la capital de Turquía el sábado provocaron inundaciones que cobraron la vida de una persona, informaron las autoridades. Los equipos de búsqueda y rescate localizaron el cuerpo del hombre de 27 años, que trabajaba como conductor de autobús, reportó la agencia estatal Anadolu. El portavoz del Ministerio del Interior de Turquía dijo anteriormente que las autoridades recibieron un aviso de que una persona había desaparecido en la tormenta. Cuarenta y cuatro miembros del personal de búsqueda y rescate, junto con el Departamento de Bomberos de Ankara, fueron enviados al área. El cadáver del hombre fue encontrado cerca del lecho de un río entre las ramas de los árboles. El alcalde de Ankara, Mansur Yavas, tuiteó que 35 personas habían sido rescatadas. Reportó inundaciones en 300 lugares, 35 árboles caídos y el derrumbe de 23 techos y tres postes de cableado eléctrico. Más de 3.000 empleados continuaban trabajando en las áreas afectadas.

