Aprueban normas para que chilenos den SÍ o NO a Constitución

ARCHIVO - Miembros de la Convencin Constituyente se renen para votar sobre las reformas constitucionales en el ex Congreso Nacional en Santiago, Chile, el jueves 2 de junio de 2022. La convencin constituyente del pas sudamericano vot el martes 14 de junio de 2022 sobre los ltimos artculos transitorios del proyecto de la nueva constitucin que se presentar en referndum para que el pas vote el 4 de julio. (AP Foto/Esteban Felix, Archivo)

(Esteban Felix, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)