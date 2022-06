Argentina: inflación afloja en mayo, pero acumula 60% anual

Una mujer, miembro del Movimiento de Resistencia Popular, almuerza durante una protesta frente al hotel Sheraton donde se lleva a cabo la reunin anual de la Asociacin Empresarial Argentina en Buenos Aires, Argentina, el martes 7 de junio de 2022. (AP Foto/Rodrigo Abd)

