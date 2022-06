Inundaciones paralizan a comunidades cerca de Yellowstone

Foto tomada el 13 de junio de 2022 de las inundaciones en Gardiner, Montana, cerca del Parque Yellowstone. Foto cortesa de Sam Glotzbach (Sam Glotzbach via AP) (Sam Glotzbach, Sam Glotzbach)

Fuertes inundaciones taparon vías y puentes en Montana y Wyoming, dejando aisladas a varias poblaciones aledañas al Parque Nacional Yellowstone el martes. Las inundaciones, causadas por lluvias torrenciales y el acelerado derretimiento de una capa de hielo, se producen justo en medio de la época turística. Si bien resultaron dañadas viviendas y otras estructuras, no se han reportado víctimas. Las autoridades dijeron que están evaluando los daños de las tormentas, que barrieron puentes, provocaron aludes y llevaron a evacuaciones por helicóptero y bote. No está claro cuántas personas quedaron varadas o se vieron obligadas a salir del parque, ni cuántas personas en las áreas circundantes tuvieron que ser rescatadas o evacuadas. Los daños más graves se produjeron en el sector norte del parque y en poblaciones del sur de Montana. Fotos del Servicio Nacional de Parques muestran un alud, puentes barridos y vías cubiertas del agua de los ríos Gardner y Lamar en Yellowstone. Ad Las inundaciones cortaron el acceso a Gardiner, Montana, un pueblo de unos 900 habitantes cerca de la confluencia de los ríos Yellowstone y Gardner, justo afuera de la Entrada Norte de Yellowstone. Cooke City también quedó aislada por las aguas y en Livingston las autoridades ordenaron evacuar a la población. Las autoridades del condado Park, que abarca esas dos ciudades, anunciaron vía Facebook el lunes por la noche que las inundaciones habían hecho insalubre el agua en muchas zonas. Estaban en curso varias evacuaciones y las autoridades rogaron a todo el que se encuentre en un lugar seguro a pasar la noche allí. La Guardia Nacional de Montana anunció el lunes que había despachado dos helicópteros para ayudar en las evacuaciones.

