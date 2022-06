Brasil autoriza cultivo de cannabis para uso medicinal

Una manifestante sostiene un letrero durante una protesta para exigir la legalizacin de la marihuana, en Sao Paulo, Brasil, el sbado 11 de junio de 2022. (AP Foto/Andre Penner) (Andre Penner, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)

BRAZIL – Un tribunal superior de Brasil autorizó el martes a tres pacientes cultivar cannabis para su tratamiento médico, una decisión que probablemente se aplicará en todo el país en casos similares. Un panel de cinco jueces del Tribunal Superior de Justicia acordó por unanimidad que los tres pacientes pueden cultivar cannabis y extraer su aceite para el uso en el alivio del dolor. La ley brasileña limita actualmente el uso medicinal de derivados de la marihuana a productos importados. El Ministerio de Salud de Brasil aún no ha regulado el cultivo casero de cannabis para uso medicinal, lo que expone a cualquiera que lo haga a ser detenido. El juez Rogério Schietti dijo que el panel del tribunal superior actuó debido a que el gobierno no había asumido una postura científica en este tema. "El discurso contra esta posibilidad es moralista. Muchas veces tiene un carácter religioso, basado en dogmas, en falsas verdades, en estigmas”, dijo Schietti. “Dejemos este prejuicio, este moralismo que retrasa el desarrollo de este tema en el legislativo, y muchas veces nubla la mente de los jueces brasileños”. Ad El juez Antonio Saldanha señaló que “hay un retroceso deliberado hacia el oscurantismo” en la demora del gobierno de Brasil. El Ministerio de Salud del país no respondió a una solicitud de comentarios enviada por The Associated Press. El presidente Jair Bolsonaro, político de extrema derecha que enfrenta una dura batalla para ser reelegido en octubre, dijo en junio de 2021 que no estaba de acuerdo con cualquier autorización para que los brasileños cultiven marihuana en casa, sin importar su objetivo. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal líder del izquierdista Partido de los Trabajadores, lidera todos los sondeos de opinión para volver al cargo que ocupó de 2003 a 2010. Uruguay es el único país sudamericano en el que el consumo de marihuana es legal, incluso para fines recreativos. El pasado 27 de mayo Argentina aprobó una ley para regularizar el uso medicinal del cannabis y se estableció una agencia reguladora para controlar la forma en que los pacientes obtienen las semillas y los productos derivados de la marihuana. Ad La decisión del tribunal brasileño se produce después de que el 11 de junio se llevaran a cabo protestas en distintos puntos del país a favor del cannabis para uso medicinal.

