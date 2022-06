Brasil: Sospechoso conduce a policía a cadáveres enterrados

Agentes de la polica federal llegan al muelle despus de buscar al experto indgena Bruno Pereira y al periodista britnico Dom Phillips, el martes 14 de junio de 2022, en Atalaia do Norte, en el estado de Amazonas, Brasil. (AP Foto/Edmar Barros)

(Edmar Barros, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)