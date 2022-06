Oficiales arrestan hombre después de que perro es encontrado amarrado con cinta adhesiva

Florida deputies make arrest in a disturbing case of animal cruelty.

NORTH FORT MYERS, Fla. – Los agentes del sheriff del condado de Lee han realizado un arresto en un inquietante caso de crueldad animal.

Los agentes respondieron a una gasolinera RaceTrac en North Fort Myers el lunes y encontraron a un perro con las patas pegadas con cinta adhesiva y el hocico cerrado con cinta adhesiva.

Los agentes iniciaron de inmediato una investigación y dijeron que pudieron localizar al dueño del perro, que se llama Paco.

Emerito Márquez, de 25 años, fue arrestado y acusado de crueldad animal.

Florida man is arrested and charged with animal cruelty (Courtesy: Lee County Sheriff's Office)

El sheriff del condado de Lee, Carmine Marceno, calificó el caso de “pura maldad” y dijo: “Si pudiera, le cerraría la boca con cinta adhesiva y dejaría que el hijo de p** corriera por el tráfico con las piernas atadas”.

Paco está siendo evaluado por los servicios de animales y, afortunadamente, se recuperará de sus lesiones.

Marceno tenía una advertencia para otros posibles abusadores de animales. “No me importa dónde estés. No me importa quién eres. No me importa dónde vivas. No correrás. No puedes esconderte. Venimos por ti con toda su fuerza”.

Márquez fue arrestado en su cumpleaños y está detenido en la cárcel del condado de Lee.